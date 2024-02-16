Почеттіно – про відсутність Мудрика в складі: Іноді гравцям доводиться відчувати біль

Тренер Челсі розповів про прогрес Михайла Мудрика

Джерело - Чемпіон.

Лівому півзахиснику Челсі Михайлу Мудрику потрібно працювати над собою, щоб вийти на високий рівень.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно напередодні матчу 25-го туру АПЛ з Манчестер Сіті.

"Іноді гравцям доводиться відчувати біль, коли вони не грають, що стосується і молодих хлопців. Без цього важко рости, бути більш зрілим і працювати там, де вам потрібно вдосконалюватися.

Залежить від гравця, чи вийде він на той рівень, на який ми вважаємо, він має вийти. Звичайно, це завжди важкий виклик для тренерського штабу", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Мудрик провів два останніх матчі Челсі на лаві для запасних.

Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Челсі без Мудрика переграв Крістал Пелес у 24 турі АПЛ.

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