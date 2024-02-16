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﻿Динамо Київ - Петрокуб 1:1: огляд контрольного матчу

У складі киян голом відзначився Владислав Супряга
Сьогодні 20:50 113 0
﻿Динамо Київ - Петрокуб 1:1: огляд контрольного матчу
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграло внічию з молдавським Петрокубом у контрольному матчі на зимових зборах у Туреччині.

Контрольний матч
16 лютого

Динамо Київ - Петрокуб 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Плетіке, 1:1 - 29 Супряга

Склади команд:

Динамо Київ: Нещерет (Моргун 46'), Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Михавко (Пономаренко 46'), Шапаренко (Шепелєв 46'), Царенко, Діалло, Беніто, Супряга

Петрокуб: Абалора, Поттрніче, Гільєрме, С. Платіка, Сардан, Деміан, Мелачіо, Лунгу, Амброс, М. Платіка, Клещенко

Свій останній поєдинок на зимовому зборі у Туреччині Динамо проведе вже завтра, 17 лютого, проти чемпіона Молдови  Шерифа.

Раніше Динамо зіграло внічию з тбіліським однойменним клубом.

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