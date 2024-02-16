Єдиний гол у матчі забив Петкович

Джерело - Чемпіон.

Динамо Загреб мінімально переграло Бетіс у першому матчі раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій 2023/24

Раунд плей-оф, перші матчі

15 лютого

Бетіс - Динамо Загреб 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Петкович

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 22 лютого, на стадіоні Максимір у Загребі.

Нагадаємо, що на матчі Бетіс - Динамо Загреб працювала українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

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