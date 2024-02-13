Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги конференцій

Балакін буде головним арбітром матчу Бетіс - Динамо Загреб

Джерело - УАФ.

Перший матч плей-оф раунду Ліги конференцій між іспанським Бетісом і хорватським Динамо Загреб розсудить українська бригада арбітрів.

Про це повідомляє УАФ.

Головним арбітром буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко.

Обов’язки четвертого судді виконуватиме Віктор Копієвський, а в ролі помічника арбітра ВАА італійця Мауріціо Маріані буде Катерина Монзуль.

Нагадаємо, у грудні Балакін працював на матчі групового етапу Ліги чемпіонів між Реал Сосьєдадом та Зальцбургом.