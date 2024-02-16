Захисник отримав третю жовту картку у поточному єврокубковому сезоні

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар не зіграє у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи проти Марселя через дискваліфікацію.

Наприкінці гри оборонець отримав жовту картку за фол проти Аззедіна Унаї. Попередження стало для 24-річного українця третім у єврокубковому сезоні (два попередні були отриманні на груповому етапі Ліги чемпіонів).

Таким чином Бондар пропустить поєдинок-відповідь у четвер, 22 лютого, у Франції. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич похвалив команду за проявлений характер.

Також визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Марселем.