Флік хоче повернутися до тренерської діяльності

Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини змінив агента

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік має намір якомога швидше повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький фахівець співпрацюватиме з новим агентом - Піні Захаві, сторони уже узгодили деталі контракту.

🚨🇩🇪 Hansi Flick will be represented by Pini Zahavi as new agent, it’s all done between parties.



Former FC Bayern and German national team manager wants to return as soon as possible.



Gol International agency will start working for Hansi Flick, via @altobelli13 on BILD. pic.twitter.com/CTPJIRtd5o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.

На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.

Повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью в Ромі або стати наступником Хаві в Барселоні.

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