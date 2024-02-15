Флік хоче повернутися до тренерської діяльності

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік має намір якомога швидше повернутися до тренерської діяльності.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Німецький фахівець співпрацюватиме з новим агентом - Піні Захаві, сторони уже узгодили деталі контракту.
🚨🇩🇪 Hansi Flick will be represented by Pini Zahavi as new agent, it’s all done between parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024
Former FC Bayern and German national team manager wants to return as soon as possible.
Gol International agency will start working for Hansi Flick, via @altobelli13 on BILD. pic.twitter.com/CTPJIRtd5o
Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.
На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.
Повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью в Ромі або стати наступником Хаві в Барселоні.
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