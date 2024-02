Флік хоче повернутися до тренерської діяльності

Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік має намір якомога швидше повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький фахівець співпрацюватиме з новим агентом - Піні Захаві, сторони уже узгодили деталі контракту.

🚨🇩🇪 Hansi Flick will be represented by Pini Zahavi as new agent, it’s all done between parties.



Former FC Bayern and German national team manager wants to return as soon as possible.



Gol International agency will start working for Hansi Flick, via @altobelli13 on BILD. pic.twitter.com/CTPJIRtd5o