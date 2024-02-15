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Флік хоче повернутися до тренерської діяльності

Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини змінив агента
Сьогодні 12:10 91 0
Флік хоче повернутися до тренерської діяльності
Фото: Getty Images
#Флік

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік має намір якомога швидше повернутися до тренерської діяльності.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький фахівець співпрацюватиме з новим агентом - Піні Захаві, сторони уже узгодили деталі контракту.

Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.

На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.

Повідомлялося, що Флік може замінити Моурінью в Ромі або стати наступником Хаві в Барселоні.

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