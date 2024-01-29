Флік може замінити Хаві у Барселоні

Джерело - Чемпіон.
Екстренер збірної Німеччини та Баварії Ганс-Дітер Флік є одним з претендентів на посаду головного тренера Барселони.
Про це розповів німецький журналіст Крістіан Фальк.
Президент каталонців Жоан Лапорта вже намагався запросити 58-річного німця до клубу у 2021 році та навіть спілкувався з ним по відеочату, але отримав відмову, після цього було призначено Хаві.
Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.
На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.
Раніше Хаві ухвалив рішення покинути Барселону в кінці сезону.