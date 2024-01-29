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Флік може замінити Хаві у Барселоні

Флік може відновити свою тренерську кар'єру
Сьогодні 08:55 293 0
Флік може замінити Хаві у Барселоні
Фото - Getty Images
#Барселона, #Флік

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної Німеччини та Баварії Ганс-Дітер Флік є одним з претендентів на посаду головного тренера Барселони.

Про це розповів німецький журналіст Крістіан Фальк.

Президент каталонців Жоан Лапорта вже намагався запросити 58-річного німця до клубу у 2021 році та навіть спілкувався з ним по відеочату, але отримав відмову, після цього було призначено Хаві.

Флік знаходиться без роботи з вересня минулого року – тоді його було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини.

На той момент команда зазнала 4 поразки та 1 раз зіграла внічию у 5 останніх товариських матчах, які слугували підготовкою до домашнього чемпіонату Європи.

Раніше Хаві ухвалив рішення покинути Барселону в кінці сезону.

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