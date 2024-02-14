Жирона готується до відходу Циганкова та Довбика влітку

Джерело - AS.
Жирона готується до відходу багатьох лідерів у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє AS.
Півзахисник клубу Савіньйо, який виступає на правах оренди з Труа, приєднатися до Манчестер Сіті.
Також влітку Жирону можуть покинути українські гравці Віктор Циганков і Артем Довбик, за якими стежать Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед.
Повідомляється, що Мігель Гутьєррес та Алейш Гарсія ще одні претенденти на відхід з клубу. Першим цікавиться Реал, а за другим стежить Барселона.
Нагадаємо, що головний тренер Жирони Мічел не планує покидати іспанський футбольний клуб.
Наразі Жирона йде другою у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
Напередодні Артем Довбик пропустив тренування команди.
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