Жирона готується до відходу Циганкова та Довбика влітку

Жирона може втратити багатьох лідерів улітку

Джерело - AS.

Жирона готується до відходу багатьох лідерів у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Півзахисник клубу Савіньйо, який виступає на правах оренди з Труа, приєднатися до Манчестер Сіті.

Також влітку Жирону можуть покинути українські гравці Віктор Циганков і Артем Довбик, за якими стежать Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Повідомляється, що Мігель Гутьєррес та Алейш Гарсія ще одні претенденти на відхід з клубу. Першим цікавиться Реал, а за другим стежить Барселона.

Нагадаємо, що головний тренер Жирони Мічел не планує покидати іспанський футбольний клуб.

Наразі Жирона йде другою у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Напередодні Артем Довбик пропустив тренування команди.

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