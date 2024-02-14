Мічел визначився зі своїм майбутнім у Жироні

Головний тренер Жирони Мічел не планує покидати іспанський футбольний клуб.

Про це розповів сам фахівець.

"У мене є чинний контракт, я дуже щасливий, моя сім'я теж. Я думаю, що я продовжу працювати тут. Зараз я переконаний, що так і буде. У мене контракт до 2026 року. Я належу до дуже важливого проєкту.

Наша мрія вийти в єврокубки. На нас зараз не чиниться тиск, у команди немає такої вимоги перемагати у кожному матчі, адже ми не претендуємо на чемпіонство, це не наша боротьба", – сказав Мічел.