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Мічел визначився зі своїм майбутнім у Жироні

Тренер хоче допрацювати свій контракт
Сьогодні 17:30 247 0
Мічел визначився зі своїм майбутнім у Жироні
#Жирона, #Мічел Санчес

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Жирони Мічел не планує покидати іспанський футбольний клуб.

Про це розповів сам фахівець.

"У мене є чинний контракт, я дуже щасливий, моя сім'я теж. Я думаю, що я продовжу працювати тут. Зараз я переконаний, що так і буде. У мене контракт до 2026 року. Я належу до дуже важливого проєкту.

Наша мрія вийти в єврокубки. На нас зараз не чиниться тиск, у команди немає такої вимоги перемагати у кожному матчі, адже ми не претендуємо на чемпіонство, це не наша боротьба", – сказав Мічел.

Іспанець очолив команду 9 липня 2021 року. Наразі Жирона, де грають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, йде другою у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Мічел Санчес може очолити Челсі чи Барселону. 

Нагадаємо, у 24 турі Ла-Ліги Реал вдома розгромив Жирону.

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