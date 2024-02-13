Довбик пропустив тренування Жирони

Причини відсутності українця невідомі

Гравці Жирони сьогодні, 13 лютого, повернулися до тренувань після розгромної поразки в останньому турі Ла-Ліги від Реала (0:4).

Про це повідомляє comuniate.com.

Це тренування пропустив український форвард команди Артем Довбик.

Причини відсутності українця невідомі. Можливо, тренерський штаб просто дав Артему більше часу на відновлення після матчу, оскільки форвард нещодавно повернувся після травми коліна.

У матчі з Реалом Довбик вийшов у стартовому складі та відіграв 70 хвилин. Цього сезону Артем провів у Ла-Лізі за Жирону 22 матчі, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач.

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