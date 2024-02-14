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Саррі: Я очікую на сильну Баварію

Мауріціо Саррі прокоментував матч проти Баварії
Сьогодні 16:53 175 0
Саррі: Я очікую на сильну Баварію
#Баварія, #Лаціо, #Мауріціо Саррі

Джерело - sport.ua.

Лаціо буде прагнути виграти перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Мауріціо Саррі.

"Якщо ми думаємо, що це неможливо, ми вже програли. У нас має бути ентузіазм і впевненість у собі. Це хороша гра, яку ми хочемо виграти. Ми постараємося виграти її за всяку ціну. Коли нам доведеться страждати, ми повинні робити це разом. Будуть складні моменти, але ми повинні їх подолати. Це неминуче проти таких клубів, як Баварія. Ми повинні зробити зворотне до того, що зробили проти Інтера в Суперкубку. Не варто забувати, що ми граємо в гру, тому ми повинні отримувати задоволення.

Я очікую на сильну Баварію. У таких клубів можуть бути невдалі дні в чемпіонаті, але в Лізі чемпіонів вони не припускаються помилок. Багато років тому я готувався до матчу з мадридським Реалом. Я дивився кілька їхніх матчів у чемпіонаті, але відчуття від гри на полі під час матчу були зовсім іншими", - відзначив Саррі.

Відзначимо, що Лаціо та Баварія до цього матчу зустрічалися лише двічі. У 2021 році в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів мюнхенці двічі перемогли - 4:1 в гостях та 2:1 вдома.

Початок матчу о 22:00.

Нагадаємо, у вівторок мадридський Реал переміг РБ Лейпциг, а Манчестер Сіті здолав Копенгаген.

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