Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал на виїзді переміг Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь мадридського клубу. Єдиний гол забив Діас.
Український воротар Андрій Лунін вийшов в стартовому складі Реала та відіграв увесь матч. Він кілька разів виручив свою команду, врятувавши від пропущеного голу.
Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.
Лейпциг - Реал 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Діас
РБ Лейпциг: Гулачі, Раум, Орбан, Клостерманн, Сімакан, Сімонс, Шлягер (Кампль 90), Генріхс (Хайдара), Ольмо (Ельмас 75), Шешко, Опенда (Поульсен 75)
Реал: Лунін, Менді, Чуамені, Начо, Карвахаль, Діас (Лукас 84), Камавінга, Кроос, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Хоселу 84)
Попередження: Розе 45, Сімакан 53, Поульсен 77, Шешко 86 - Карвахаль 66, Вінісіус Жуніор 85
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