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Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Єдиний гол забив Діас
Вчора 23:53 431 0
Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Фото Getty Images
#Андрій Лунін, #Лейпциг, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал на виїзді переміг Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь мадридського клубу. Єдиний гол забив Діас. 

Український воротар Андрій Лунін вийшов в стартовому складі Реала та відіграв увесь матч. Він кілька разів виручив свою команду, врятувавши від пропущеного голу. 

Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
13 лютого

Лейпциг - Реал 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Діас

РБ Лейпциг: Гулачі, Раум, Орбан, Клостерманн, Сімакан, Сімонс, Шлягер (Кампль 90), Генріхс (Хайдара), Ольмо (Ельмас 75), Шешко, Опенда (Поульсен 75)

Реал: Лунін, Менді, Чуамені, Начо, Карвахаль, Діас (Лукас 84), Камавінга, Кроос, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Хоселу 84)

Попередження: Розе 45, Сімакан 53, Поульсен 77, Шешко 86 - Карвахаль 66, Вінісіус Жуніор 85

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