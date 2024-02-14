Баварія зіграє з Лаціо, ПСЖ - із Реалом Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У середу, 14 лютого, відбудуться чергові 2 матчі плей-оф Ліги чемпіонів-2023/24. Мюнхенська Баварія в Римі проекзаменує Лаціо, а Парі Сен-Жермен удома спробує створити перевагу над Реалом Сосьєдад.

Розклад матчів 1/8 фіналу

22:00. Лаціо - Баварія

Лаціо - Баварія 22:00. ПСЖ - Реал Сосьєдад

Матчі-відповіді пройдуть 5 березня.

Нагадаємо, у вівторок мадридський Реал переміг РБ Лейпциг, а Манчестер Сіті здолав Копенгаген.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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