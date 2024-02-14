Лідери Баварії обдумують відхід з клубу

Баварія може втрати одразу трьох гравців

Лідери Баварії Йозуа Кімміх, Леон Горетцка та Маттейс де Лігт можуть покинути команду влітку.

Про це повідомляє Bild.

Гравці не бачать довіри з боку головного тренера Томаса Тухеля.

Хоча Горетцка ще не ухвалив остаточного рішення, його можливий продаж обговорюється у клубі. У випадку відходу футболістів керівництво Баварії планує серйозно інвестувати в нових футболістів.

Наразі мюнхенський клуб йде другим у турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від лідируючого Баєра на 5 очок.

Тухель очолив Баварію у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону. Разом із мюнхенцями німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Раніше повідомлялося, що Баварія не планує звільняти головного тренера.