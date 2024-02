Керівництво Баварії не планує звільняти Тухеля

Попри поразку від Баєра (0:3), головний тренер Баварії Томас Тухель залишиться на своїй посаді.

Про це повідомив генеральний директор клубу Ян-Крістіан Дрізен.

Тухель очолив Баварію у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону.

Разом із мюнхенцями німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

🚨 Bayern CEO Dreesen announces that Thomas Tuchel job is still safe: “Nothing has changed”.



“Deserved defeat today but we won't give up, we keep going”. pic.twitter.com/tRyb6czVbc