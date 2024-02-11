Керівництво Баварії не планує звільняти Тухеля

Джерело - Чемпіон.
Попри поразку від Баєра (0:3), головний тренер Баварії Томас Тухель залишиться на своїй посаді.
Про це повідомив генеральний директор клубу Ян-Крістіан Дрізен.
"Нічого не змінилося. Заслужена поразка, але ми не здамося, ми продовжуємо”, - заявив Дрізен.
Тухель очолив Баварію у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону.
Разом із мюнхенцями німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.
🚨 Bayern CEO Dreesen announces that Thomas Tuchel job is still safe: “Nothing has changed”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2024
“Deserved defeat today but we won't give up, we keep going”. pic.twitter.com/tRyb6czVbc