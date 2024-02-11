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Керівництво Баварії не планує звільняти Тухеля

Функціонер - про можливі зміни на тренерському містку
Сьогодні 13:25 203 0
Керівництво Баварії не планує звільняти Тухеля
Фото Getty Images
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Попри поразку від Баєра (0:3), головний тренер Баварії Томас Тухель залишиться на своїй посаді.

Про це повідомив генеральний директор клубу Ян-Крістіан Дрізен.

"Нічого не змінилося. Заслужена поразка, але ми не здамося, ми продовжуємо”, - заявив Дрізен.

Тухель очолив Баварію у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону.

Разом із мюнхенцями німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

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