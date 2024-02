Ліверпуль міг підписати Кіліана Мбаппе минулого року, але клуб відмовився від трансферу через свою фінансову стратегію.

Про це повідомляє DeadlineDayLive.

Оточення Мбаппе пропонувало червоним можливість підписати форварда, але клуб не захотів йти на ризик та порушувати свою чітку трансферну політику.

Кіліан в цьому сезоні Ліги 1 зіграв 19 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 4 асисти.

