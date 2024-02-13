Головне
Дмитренко фінішувала восьмою в індивідуальній гонці чемпіонату світу
Вчора 19:40 592
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів
Сьогодні 00:54 132
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:23 16700
Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 430
Цуренко впевнено переграла Жабер на турнірі у Досі
Вчора 19:54 751 1
Грушин здобув срібну медаль Євро-2024 з боротьби
Вчора 19:25 1487
Київське Динамо не переграло грузинський клуб у спарингу
Вчора 18:27 492
Беленюк вийшов у бронзовий фінал чемпіонату Європи
Вчора 13:11 478
Ліза Вітоцці: «Виграти «золото» чемпіонату світу в індивідуалці – моя головна мета»
Вчора 13:01 417
Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Вчора 12:33 685
Прямі трансляції

Мбаппе міг стати гравцем Ліверпуля

Англійський клуб відмовився від трансферу форварда
Вчора 23:45 373 0
Мбаппе міг стати гравцем Ліверпуля
#Ліверпуль, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль міг підписати Кіліана Мбаппе минулого року, але клуб відмовився від трансферу через свою фінансову стратегію.

Про це повідомляє DeadlineDayLive.

Оточення Мбаппе пропонувало червоним можливість підписати форварда, але клуб не захотів йти на ризик та порушувати свою чітку трансферну політику.

Кіліан в цьому сезоні Ліги 1 зіграв 19 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 4 асисти.

У поточному сезоні Мбаппе відіграв 29 матчів, у яких забив 30 голів та віддав сім результативних передач.

Раніше ПСЖ запропонував Мбаппе дворічний контракт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи 3864 2
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 16700
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 44685
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 26111
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 112680
Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 8753 2
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44154
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134464 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18982 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10415 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63542 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24986