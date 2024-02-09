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ПСЖ запропонував Мбаппе дворічний контракт

ПСЖ надіється зберегти форварда
Сьогодні 20:20 281 0
ПСЖ запропонував Мбаппе дворічний контракт
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

ПСЖ хоче зберегти нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Переговори француза з Реалом просуваються досить повільно, тому ПСЖ вирішив використати свій останній шанс.

Клуб запропонував Кіліану дворічний контракт, протягом якого він зможе заробити 160 млн євро. По 80 млн за сезон.

Проте форвард все ще схиляється до переходу у Реал, проте хоче отримати контракт не менший, ніж у Вінісіуса або Беллінгема.

Якщо ж "вершкові" вирішать, що Мбаппе не вартий таких грошей, тоді француз може прийняти пропозицію свого поточного клубу.

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