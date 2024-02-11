Ліон обіграв Монпельє, Гавр поступився Ренну: результати матчів 21 туру Ліги 1

Результати матчів 21 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

21 тур, 11 лютого

Гавр - Ренн 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Буріжо

Клермон - Брест 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Ле-Мелу, 1:1 - 69 К'є

Лор’ян - Реймс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Бамба

Тулуза - Нант 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Мостафа, 0:2 - 51 Кадевере, 1:2 - 90+5 Даллінга

Монпельє - Ліон 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Норден, 1:1 - 74 Ляказетт, 1:2 - 82 Какере

Сьогодні, 11 лютого, у французькій Лізі 1 відбудеться ще один матч:

21:45 Ніцца - Монако

Напередодні ПСЖ переграв Лілль.

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