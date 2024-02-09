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Піолі може очолити Наполі

Наполі шукає головного тренера
Сьогодні 20:34 173 0
Піолі може очолити Наполі
Фото - Getty Images
#Наполі, #Піолі

Джерело - football.ua.

Наполі зацікавлений у запрошенні на посаду головного тренера команди нинішнього наставника Мілана Стефано Піолі.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс бачить у 58-річному італійському фахівці найбільш відповідного кандидата. Контракт Піолі з Міланом діє до кінця наступного сезону, проте наголошується, що італієць може влітку залишити "россонері" достроково за згодою сторін.

Стефано Піолі очолює Мілан з жовтня 2019 року. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном Італії у сезоні-2021/2022. 

Раніше нападник Динамо зацікавив Наполі.

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