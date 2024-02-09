Піолі може очолити Наполі

Наполі шукає головного тренера

Наполі зацікавлений у запрошенні на посаду головного тренера команди нинішнього наставника Мілана Стефано Піолі.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс бачить у 58-річному італійському фахівці найбільш відповідного кандидата. Контракт Піолі з Міланом діє до кінця наступного сезону, проте наголошується, що італієць може влітку залишити "россонері" достроково за згодою сторін.

Стефано Піолі очолює Мілан з жовтня 2019 року. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном Італії у сезоні-2021/2022.

Раніше нападник Динамо зацікавив Наполі.