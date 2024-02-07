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Нападник Динамо зацікавив Наполі

Нападник може змінити клуб
Сьогодні 10:10 744 0
Нападник Динамо зацікавив Наполі
#Динамо Київ, #Наполі, #Футбольні трансфери, #Владислав Ванат

Джерело - sport.ua.

22-річний нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат зацікавив Наполі.

Про це повідомляє італійський агент Вінченцо Морабіто.

Чинний чемпіон Італії перебуває в активному пошуку потенційної заміни зіркового нападника Віктора Осімхена, який улітку може покинути клуб. Повідомляється, що неаполітанці стежать за нападником Динамо Владиславом Ванатом.

Наполі оцінює Ваната в 15-20 мільйонів євро і це максимальна сума, яку Наполі хоче витратити на нового форварда.

Ванат цього сезону забив 7 голів та віддав 3 асисти у 16 матчах.

Раніше повідомлялося про інтерес до Ваната зі сторони Лілля.

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