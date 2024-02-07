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Реал запросив Аль-Наср на відкриття оновленого Сантьяго Бернабеу

Гра може відбутися наприкінці 2024 року
Сьогодні 12:50 130 0
Реал запросив Аль-Наср на відкриття оновленого Сантьяго Бернабеу
#Реал Мадрид, #Аль-Наср

Джерело - sport.ua.

Реал хоче зіграти із саудівським Аль-Насром у матчі-відкритті свого оновленого стадіону Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомляє Saudiworldfootball.

Минулої неділі мадридці направили саудівському клубу відповідну пропозицію. Гра може відбутися наприкінці цього року.

Реал вважає Аль-Наср ідеальним суперником для першого матчу на Сантьяго Бернабеу після реконструкції арени. Нагадаємо, за клуб із Ер-Ріяду виступає португальський нападник Кріштіану Роналду, який провів дев'ять сезонів у Реалі та завоював у Мадриді 15 трофеїв.

Раніше повідомлялося, що Реал і Мбаппе не оголошуватимуть про трансфер до кінця сезону.

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