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Реал і Мбаппе не оголошуватимуть про трансфер до кінця сезону

Реал і Мбаппе не оголошуватимуть про трансфер до кінця сезону
Сьогодні 10:10 306 0
Реал і Мбаппе не оголошуватимуть про трансфер до кінця сезону
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - ua-football.com.

До кінця сезону оголошення про перехід Кіліана Мбаппе у Реал не буде.

Про це повідомляє El Debate.

Сторони не хочуть повідомляти про укладення угоди до того, як завершаться чемпіонати Іспанії та Франції. Перша причина - бажання уникнути можливої критики з боку вболівальників ПСЖ на адресу форварда.

Друга - намір виявити повагу до французького клубу, незважаючи на не найкращі його стосунки з Реалом.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе укладе з мадридцями шестирічний контракт.

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