Реал і Мбаппе не оголошуватимуть про трансфер до кінця сезону

Джерело - ua-football.com.
До кінця сезону оголошення про перехід Кіліана Мбаппе у Реал не буде.
Про це повідомляє El Debate.
Сторони не хочуть повідомляти про укладення угоди до того, як завершаться чемпіонати Іспанії та Франції. Перша причина - бажання уникнути можливої критики з боку вболівальників ПСЖ на адресу форварда.
Друга - намір виявити повагу до французького клубу, незважаючи на не найкращі його стосунки з Реалом.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе укладе з мадридцями шестирічний контракт.