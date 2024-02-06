Реал і Мбаппе не оголошуватимуть про трансфер до кінця сезону

До кінця сезону оголошення про перехід Кіліана Мбаппе у Реал не буде.

Про це повідомляє El Debate.

Сторони не хочуть повідомляти про укладення угоди до того, як завершаться чемпіонати Іспанії та Франції. Перша причина - бажання уникнути можливої критики з боку вболівальників ПСЖ на адресу форварда.

Друга - намір виявити повагу до французького клубу, незважаючи на не найкращі його стосунки з Реалом.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе укладе з мадридцями шестирічний контракт.