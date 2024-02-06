Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
Вчора 23:25 817
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Сьогодні 19:57 234
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Сьогодні 19:39 202
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Сьогодні 19:24 329 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Сьогодні 18:40 349
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:15 22654
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 489
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 838
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87921
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 1403 1
Прямі трансляції

Верес зіграв внічию з Люнгбю у спарингу

Сьогодні 17:57 244 0
Верес зіграв внічию з Люнгбю у спарингу
#Верес

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес продовжує чергувати результативні матчі із безгольовими нічиїми на зимових тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні червоно-чорні довели безпрограшну серію міжсезоння до чотирьох поєдинків поспіль у протистоянні із клубом данської Суперліги Люнгбю.

11 лютого у Туреччині Верес зіграє з чеською Сігмою з Оломоуца.

Контрольний матч
06 лютого 2024 року

Люнгбю - Верес 0:0

Верес: Когут (Паст, 60) - Шевченко (Сміян, 60), Жуліо Сезар (Вовченко, 60), Курко (Мельник, 46), Кучеренко (Гакман, 67), Кучеров (Кухарук, 60), Яго (Годя, 67), Янаков (В.Шарай, 46), Мрвальєвич (Гайдучик, 60), С.Шарай (Шастал, 46), Світюха (М.Шестаков, 46).

В.о. головного тренера: Олег Шандрук.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті 645
Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони 578
Повернення Ярмоленка відкладається Повернення Ярмоленка відкладається 635
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі 1130
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 22654
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона 817
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10305 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111593 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68268
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48637
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38527
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15567 2