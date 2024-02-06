Верес зіграв внічию з Люнгбю у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес продовжує чергувати результативні матчі із безгольовими нічиїми на зимових тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні червоно-чорні довели безпрограшну серію міжсезоння до чотирьох поєдинків поспіль у протистоянні із клубом данської Суперліги Люнгбю.

11 лютого у Туреччині Верес зіграє з чеською Сігмою з Оломоуца.

Контрольний матч

06 лютого 2024 року

Люнгбю - Верес 0:0

Верес: Когут (Паст, 60) - Шевченко (Сміян, 60), Жуліо Сезар (Вовченко, 60), Курко (Мельник, 46), Кучеренко (Гакман, 67), Кучеров (Кухарук, 60), Яго (Годя, 67), Янаков (В.Шарай, 46), Мрвальєвич (Гайдучик, 60), С.Шарай (Шастал, 46), Світюха (М.Шестаков, 46).

В.о. головного тренера: Олег Шандрук.