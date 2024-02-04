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Марсель програв Ліону, Монако зіграв внічию з Гавром: результати матчів 20 туру Ліги 1

Результати матчів 20 туру Ліги 1
Вчора 23:40 672 0
Марсель програв Ліону, Монако зіграв внічию з Гавром: результати матчів 20 туру Ліги 1
#Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Ліон, #Марсель, #Монако, #Ніцца, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
20 тур, 4 лютого

Монако - Гавр 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Бен Єддер, 1:1 - 65 Фофана (авт)

Лілль - Клермон 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 10 Девід, 2:0 - 24 Андре, 3:0 - 38 Девід, 4:0 - 40 Жегрова

Мец - Лор’ян 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Бамба, 1:1 - 22 Ламкель, 1:2 - 58 Кацеріс

Реймс - Тулуза 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Мавісса, 0:2 - 31 Бабіка, 0:3 - Даллінга (пен), 1:3 - 49 Теума, 2:3 - 90+1 Акам'є

Брест - Ніцца 0:0

Ліон - Марсель 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Ляказетт

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