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Радник президента Вереса Коваль залишив свою посаду

Сьогодні 15:41 252 0
Радник президента Вереса Коваль залишив свою посаду
#Верес, #Іван Надеїн

Джерело - Чемпіон.

Радник президента Вереса Івана Надєїна Сергій Коваль покинув свою посаду.

Про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні мій останній робочий день у НК Верес Рівне, про що хотілося б публічно сказати. Це були чудові, хоч і непрості 3 з лишком роки, які, тим не менше, можна занести собі в актив. Мною і зграєю однодумців зроблено справді багато. Дякую всім, в першу чергу, президенту Івану Надєїну за довіру і за те, що ми розійдемося друзями та з розумінням великого шляху, який ми пройшли.

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Дякую колективу, без якого нічого б не вийшло. Дякую тим, хто допомагав, і вдячний тим, хто заважав, адже вони мотивували йти вперед з прискоренням. А Вересу однозначно успіху, Рівне – унікальне футбольне місто, що заслуговує на присутність в еліті нашого футболу. Вперед, "вовки"! Слава Україні!" - написав Коваль

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