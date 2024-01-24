Радник президента Вереса Коваль залишив свою посаду

Радник президента Вереса Івана Надєїна Сергій Коваль покинув свою посаду.

Про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні мій останній робочий день у НК Верес Рівне, про що хотілося б публічно сказати. Це були чудові, хоч і непрості 3 з лишком роки, які, тим не менше, можна занести собі в актив. Мною і зграєю однодумців зроблено справді багато. Дякую всім, в першу чергу, президенту Івану Надєїну за довіру і за те, що ми розійдемося друзями та з розумінням великого шляху, який ми пройшли.