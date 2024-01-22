Блізніченко залишив Верес

Гравець став вільним агентом

Верес оголосив про розірвання контракту з правим вінгером Андрієм Блізніченком.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін. 29-річний футболіст отримав статус вільного агента.

До складу червоно-чорних Андрій Блізніченко приєднався у січні 2022-го року. За цей час він зіграв за Верес 28 матчів (25 - у чемпіонаті УПЛ, 2 перехідних гри і 1 поєдинок Кубку України), забив 6 м'ячів (3 з пенальті) і віддав 2 результативні передачі.

За підсумком минулого сезону півзахисник разом із Дмитром Кльоцом з п'ятьма голами став найкращим бомбардиром команди.

У сезоні нинішньому Андрій Блізніченко провів за рівнян 11 матчів і відзначився лише одного разу.

Раніше Верес повернув 18-річного Годю до складу основної команди.