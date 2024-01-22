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Блізніченко залишив Верес

Гравець став вільним агентом
Сьогодні 19:11 179 0
Блізніченко залишив Верес
#Андрій Блізніченко, #Верес, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - nkveres.com.

Верес оголосив про розірвання контракту з правим вінгером Андрієм Блізніченком.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін. 29-річний футболіст отримав статус вільного агента.

До складу червоно-чорних Андрій Блізніченко приєднався у січні 2022-го року. За цей час він зіграв за Верес 28 матчів (25 - у чемпіонаті УПЛ, 2 перехідних гри і 1 поєдинок Кубку України), забив 6 м'ячів (3 з пенальті) і віддав 2 результативні передачі. 

За підсумком минулого сезону півзахисник разом із Дмитром Кльоцом з п'ятьма голами став найкращим бомбардиром команди. 

У сезоні нинішньому Андрій Блізніченко провів за рівнян 11 матчів і відзначився лише одного разу.

Раніше Верес повернув 18-річного Годю до складу основної команди.

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