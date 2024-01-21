Ворскла цікавиться албанським футболістом

Полтавська Ворскла переглядає албанського хавбека Сільвіо Вокрі.

Про це повідомляє телеграм-паблік вболівальників клубу.

Ворскла виявляє інтерес до 22-річного хавбека, який грає в албанській суперлізі за Динамо Сільвіо Вокрі. Поки що інформації про майбутні переговори немає.

Цього сезону Вокрі зіграв 2 матчі і не відзначився результативними діями. Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу, - 50 тисяч євро. Додамо також, що Ворскла часто звертає увагу на албанський ринок. Зокрема, з Албанії за Ворсклу грали такі відомі футболісти як Ахмед Даллку, Ахмед Янузи, Таулянт Сефері тощо.

Нагадаємо Ворскла розгромила Кайсар у контрольному матчі.