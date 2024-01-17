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Бараха: Яремчук зможе зіграти з Сельтою

Бараха: Яремчук зможе зіграти з Сельтою
Сьогодні 13:12 212 0
Бараха: Яремчук зможе зіграти з Сельтою
Фото - Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - tribuna.com.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук зможе  взяти участь у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Сельти.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рубен Бараха.

"Йому краще. Він пройшов підготовку та може бути готовий.

Стосовно ротації, то питання не в тому, проводити її чи ні, а в тому, щоб зробити команду більш конкурентоспроможною для того типу гри, з якою ми зіткнемося, спробувати зробити це правильно, щоб мати більше варіантів, щоб пройти далі", - сказав Бараха.

Матч Валенсія - Сельта розпочнеться о 21:00.

Нагадаємо, українець через хворобу пропустив матч 20-го туру Ла-Ліги проти Кадіса (4:1).

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