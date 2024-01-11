Дибала знову отримав травму

Гравець знову потрапив у лазарет.

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Роми Пауло Дbбала зіткнувся з четвертою травмою цього сезону.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Аргентинець раніше отримав пошкодження задньої частини стегна у грі проти Лаціо (0:1). За прогнозами медиків, гравець не зможе вийти на поле проти Мілана цієї неділі.

Протягом усього сезону Дібала вже пропускав матчі: через проблеми з м'язом, що приводить, через травму бічного зв'язування коліна і через пошкодження біцепса стегна.

У нинішній кампанії на рахунку 30-річного атакуючого півзахисника п'ять голів та шість асистів у 13 матчах Серії А.

Раніше повідомлялося, що Челсі може підписати Дибалу.