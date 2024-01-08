Паоло Дибала може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Челсі розглядає варіант із підписанням ще одного чемпіона світу.

Про це Tuttomercatoweb.

Нападник Роми Пауло Дибала привернув увагу англійського клубу, і не тільки своєю грою, а й відносно невеликим цінником.

Річ у тім, що аргентинець має клаусулу в 12 млн євро до 15 січня. Однак Рома не хоче відпускати Пауло і сподівається продовжити з нападником контракт.

Тобто, у Челсі є близько тижня на роздуми, потім, найвірогідніше, Моурінью зуміє переконати Дибалу продовжити з клубом угоду.

Нагадаємо, Челсі надовго втратив через травму Нкунку.