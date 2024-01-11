Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 48610
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 10:39 418
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 10:11 387
Прометей зазнав поразки від Парижа в Єврокубку
Сьогодні 09:25 516
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 08:39 496
Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 424
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 534
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 06:35 40067
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 05:23 4949
Клуби УПЛ створили новий телепул
Вчора 20:10 1092
Прямі трансляції

Кін може покинути Ювентус

Форвард хоче змінити клуб
Сьогодні 20:28 195 0
Кін може покинути Ювентус
Фото - Getty Images
#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Мойзе Кін

Джерело - football-italia.net.

Нападник Ювентуса Мойзе Кін у зимове трансферне вікно може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Football Italia.

На 23-річного футболіста претендують одразу два італійські клубиФіорентина та Монца. Сам гравець зацікавлений у трансфері, оскільки має намір отримувати регулярну ігрову практику, якої він не отримує в Турині.

Керівництво "б'янконері" готові розлучитися з Кіном лише тимчасово. Туринці мають намір віддати футболіста в оренду до кінця сезону за 2.5 млн. євро.

Цього сезону, Мойзе Кін відіграв за Юве 12 матчів, не відзначившись результативними діями на полі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 3268
Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню Мбаппе просить у Реала космічну зарплатню 1413
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 40067
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 4949
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 6777
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 10300
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31025
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26720
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17647 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89559 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34216
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92521