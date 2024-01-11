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Верес підпише захисника Зорі

Верес підсилиться захисником
Сьогодні 17:57 140 0
Верес підпише захисника Зорі
#Верес, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зорі Максим Сміян стане гравцем Вереса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний футболіст провів 10 матчів за луганську команду в сезоні-2022/23, але потім тривалий час перебував на лікарняному через симфізит. У поточному сезоні він не грав.

Контракт Сміяна із Зорею діяв до літа 2025 року, але Вересу вдалося домовитися не про оренду, а про повноцінний викуп. Максим може зіграти в центрі поля, але його основна позиція - лівий захисник.

Раніше Верес продовжив контракт з Кучеровим.

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