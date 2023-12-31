Джерело - ФК Верес.
Рівненський Верес продовжив контракт з півзахисником Валерієм Кучеровим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Термін дії угоди розрахований на два роки.
Валерій Кучеров - особливий гравець для Вереса. Саме він провів найбільше матчів за рівнян у новітній історії клубу (з 2015-го року). Його показник - 170 матчів та 6 голів за Верес.
У поточному сезоні 30-річний футболіст має в активі 16 матчів та 1 забитий гол.
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