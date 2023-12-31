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Верес продовжив контракт з Кучеровим

Термін дії угоди розрахований на два роки
Сьогодні 23:40 84 0
Верес продовжив контракт з Кучеровим
#Верес

Джерело - ФК Верес.

Рівненський Верес продовжив контракт з півзахисником Валерієм Кучеровим. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін дії угоди розрахований на два роки.

Валерій Кучеров - особливий гравець для Вереса. Саме він провів найбільше матчів за рівнян у новітній історії клубу (з 2015-го року). Його показник - 170 матчів та 6 голів за Верес.

У поточному сезоні 30-річний футболіст має в активі 16 матчів та 1 забитий гол.

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