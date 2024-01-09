Хуст визначився з кількома спарингами

Команда вийде з відпустки в кінці січня

Футболісти першолігового Хуста повертаються з відпустки 23 січня й уже 31 січня проведуть перший контрольний матч у 2024 році - з Минаєм.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією нашого джерела, 10 лютого підопічні Володимира Циткіна зіграють із Прикарпаттям, 25-го – з Агробізнесом. В березні їхніми суперниками будуть Скала 1911 (1 березня), знову Агробізнес (6 березня) та Звягель (9 березня).

Закарпатці ще шукають спаринг-партнерів на 17 лютого та 16 березня. Також сподіваються на підсилення в кожну ланку, адже наприкінці осінньої частини сезону "містяни" могли розраховувати з різних причин лише на 11 польових гравців та двох воротарів.

Поки що Хуст посідає десяте місце у групі Вибування Першої ліги, набравши 11 очок.