Де Дзербі оцінив перемогу над Тоттенгемом

Брайтон зіграв неймовірний матч проти Тоттенгема в 19 турі АПЛ (4:2).

Про це розповів головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

"Ми зіграли чудову гру. Тоттенгем - неймовірна команда. Перед грою я сказав, що дуже поважаю Енджа Постекоглу, тому що вони грають у неймовірний футбол. Я пишаюся нашим виступом, тому що ми грали з дійсно хорошою командою.

Нам не пощастило під час їхнього першого голу, і щоб зіграти 70 хвилин так, як ми це зробили, ми повинні вирішити, якими ми хочемо бути. Для цього ми повинні прийняти останні 20 хвилин. Ми постраждали, тому що Тоттенгем є однією з найкращих команд АПЛ.

Ми почували себе левами, тому я задоволений як першими 70 хвилинами, так і останніми 20", - сказав Де Дзербі.