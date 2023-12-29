Головне
Шевченко, Світоліна та Усик – у списку 50 головних людей українського спорту-2023
Вчора 15:00 611
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 12:03 159628 8
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 11:28 337427 1
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 10:37 32084 2
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 10:05 12940
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 10:00 9174
Канада зіграє з Швецією, США - з Чехією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 29 грудня
Сьогодні 07:40 315
Арсенал із Зінченком програв Вест Гему, Тоттенгем поступився Брайтону: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:13 841
Джима та Підручний фінішували на 5 місці у Різдвяній гонці
Вчора 21:16 980
Беллінгем - найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS
Вчора 21:06 434
Прямі трансляції

Де Дзербі оцінив перемогу над Тоттенгемом

Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу над Тоттенгемом
Сьогодні 12:29 194 0
Де Дзербі оцінив перемогу над Тоттенгемом
Фото - Getty Images
#Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - tribuna.com.

Брайтон зіграв неймовірний матч проти Тоттенгема в 19 турі АПЛ (4:2). 

Про це розповів головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

"Ми зіграли чудову гру. Тоттенгем - неймовірна команда. Перед грою я сказав, що дуже поважаю Енджа Постекоглу, тому що вони грають у неймовірний футбол. Я пишаюся нашим виступом, тому що ми грали з дійсно хорошою командою.

Нам не пощастило під час їхнього першого голу, і щоб зіграти 70 хвилин так, як ми це зробили, ми повинні вирішити, якими ми хочемо бути. Для цього ми повинні прийняти останні 20 хвилин. Ми постраждали, тому що Тоттенгем є однією з найкращих команд АПЛ.

Ми почували себе левами, тому я задоволений як першими 70 хвилинами, так і останніми 20", - сказав Де Дзербі.

Раніше Тоттенгем поступився Брайтону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 9633
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 12940
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 32084 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 159628 8
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 14260 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 337427 1
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 19702
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28071
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37587
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3417 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26203 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86477