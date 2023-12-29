Арсенал із Зінченком програв Вест Гему, Тоттенгем поступився Брайтону: результати матчів АПЛ

Результати матчів 19-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го грудня, відбулося 2 матчі у межах 19-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 28 грудня

Брайтон - Тоттенгем 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Хіншелвуд, 2:0 - 23 Педро (пен), 3:0 - 63 Еступіньян, 4:0 - 76 Педро (пен), 4:1 - 81 Веліс, 4:2 - 85 Девіс

Арсенал - Вест Гем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Соучек, 0:2 - 55 Мавропанос

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 64-й хвилині.

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