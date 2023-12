Рейнджерс взяли в оренду нападника Вулвергемптона Фабіу Сілву.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону. Вона буде чинною з 1 січня.

📝 #RangersFC are today delighted to announce the loan signing of @Silva_Fabio from @Wolves to the end of the season, subject to international clearance.



All the info 👇