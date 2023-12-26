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Свонсі із Кухаревичем поступилось Саутгемптону у 26 турі Чемпіоншипу

Кухаревич повернувся до складу Свонсі вперше за 2 місяці
Вчора 22:30 162 0
Свонсі із Кухаревичем поступилось Саутгемптону у 26 турі Чемпіоншипу
#Свонсі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру Чемпіоншипу Свонсі зазнав поразки від Саутгемптона.

Матч завершився з рахунком 5:0.

Український нападник Свонсі Микола Кухаревич вперше за останні два місяця повернувся до складу команди та встиг відіграти 10 хвилин. 

У поточному сезоні Кухаревич провів за англійську команду 11 матчів у всіх турнірах (близько 150 хвилин) і відзначився одним голом.

Чемпіонат Англії - Чемпіоншип

24-й тур, 26 грудня

Саутгемптон – Свонсі 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Арібо, 2:0 - 48 Едозі, 3:0 - 74 Фрейзер, 4:0 - 87 Фрейзер, 5:0 - 90+3 Адамс

Саутгемптон набрав 48 очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипу, Свонсі з 28-ма пунктами сімнадцятий.

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