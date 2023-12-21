Челсі Мудрика зустрінеться з Мідлсбро: результати жеребкування 1/2 Кубка ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка англійської ліги.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Ліверпуль зустрінеться з Фулгемом, а суперником Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, став Мідлсбро.
Перші матчі відбудуться 8 січня, а другі - 22 числа того ж місяця.
🏆 The Semi-Final draw has been confirmed! @Boro 🆚 @ChelseaFC@LFC 🆚 @FulhamFC#EFL | #CarabaoCup— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 20, 2023
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