Челсі Мудрика зустрінеться з Мідлсбро: результати жеребкування 1/2 Кубка ліги

Перші матчі відбудуться 8 січня, а другі - 22 числа того ж місяця

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка англійської ліги.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Ліверпуль зустрінеться з Фулгемом, а суперником Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, став Мідлсбро.

Перші матчі відбудуться 8 січня, а другі - 22 числа того ж місяця.

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