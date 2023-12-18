Визначились пари раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Штурм Грац - Слован

Серветт - Лудогорець

Рояль Юніон - Айнтрахт Франкфурт

Бетіс - Динамо Загреб

Олімпіакос - Ференцварош

Аякс - Буде/Глімт

Мольде - Легія

Маккабі Хайфа - Гент

Перші матчі заплановано на 15 лютого на полях команд, які вказані першими. Матчі-відповіді відбудуться 22-го лютого. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які напряму вийшли в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, також відбулися жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і стикових матчів Ліги Європи.