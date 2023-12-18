Визначились пари раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.
Штурм Грац - Слован
Серветт - Лудогорець
Рояль Юніон - Айнтрахт Франкфурт
Бетіс - Динамо Загреб
Олімпіакос - Ференцварош
Аякс - Буде/Глімт
Мольде - Легія
Маккабі Хайфа - Гент
Перші матчі заплановано на 15 лютого на полях команд, які вказані першими. Матчі-відповіді відбудуться 22-го лютого. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які напряму вийшли в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, також відбулися жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і стикових матчів Ліги Європи.