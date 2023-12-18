Шахтар зіграє проти Марселя: визначились пари раунду плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24.

Донецький Шахтар зіграє проти французького Марселя. Перший матч чемпіон України зіграє на власному полі.

Феєнорд - Рома

Мілан - Ренн

Ланс - Фрайбург

Янг Бойз - Спортинг

Бенфіка - Тулуза

Брага - Карабах

Галатасарай - Спарта

Шахтар - Марсель

Перші матчі заплановано на 15 лютого на полях команд, які вказані першими. Матчі-відповіді відбудуться 22-го лютого. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які напряму вийшли в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, також відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.