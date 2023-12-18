Шахтар зіграє проти Марселя: визначились пари раунду плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24.
Донецький Шахтар зіграє проти французького Марселя. Перший матч чемпіон України зіграє на власному полі.
Феєнорд - Рома
Мілан - Ренн
Ланс - Фрайбург
Янг Бойз - Спортинг
Бенфіка - Тулуза
Брага - Карабах
Галатасарай - Спарта
Шахтар - Марсель
Перші матчі заплановано на 15 лютого на полях команд, які вказані першими. Матчі-відповіді відбудуться 22-го лютого. Переможці приєднаються до 8-ми команд, які напряму вийшли в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, також відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.