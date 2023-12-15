Визначились учасники плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Напередодні визначились 24 команди, які зіграють у плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Команди, які посіли перші місця в групах, зіграють одразу в 1/8 фіналу. 16 команд - другі місця в групах ЛК і треті місця групах ЛЄ зіграють раунд плей-оф. Представник України - луганська Зоря посіла 3 місце у квартеті B і покинула турнір.

Учасники плей-оф Ліги конференцій

1/8 фіналу

Ліль Маккабі Т-А Вікторія Плзень Брюгге Астон Вілла Фіорентина ПАОК Фенербахче

Раунд плей-оф (Ліга конференцій)

Айнтрахт Динамо Загреб Буде/Глімт Слован Гент Легія Лудогорець Ференцварош

Раунд плей-оф (Ліга Європи)

Серветт Маккабі Хайфа Мольде Олімпіакос Бетіс Штурм Грац Рояль Уніон Аякс

Жеребкування раунду плей-оф, який відбудеться 15 та 22 лютого, відбудеться 18 грудня. Команди з Ліги конференцій зіграють з представниками Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 23 лютого.

Також відомі учасники плей-оф у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.