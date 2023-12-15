Визначились учасники плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Напередодні визначились 24 команди, які зіграють у плей-оф Ліги конференцій-2023/24.
Команди, які посіли перші місця в групах, зіграють одразу в 1/8 фіналу. 16 команд - другі місця в групах ЛК і треті місця групах ЛЄ зіграють раунд плей-оф. Представник України - луганська Зоря посіла 3 місце у квартеті B і покинула турнір.
Учасники плей-оф Ліги конференцій
1/8 фіналу
- Ліль
- Маккабі Т-А
- Вікторія Плзень
- Брюгге
- Астон Вілла
- Фіорентина
- ПАОК
- Фенербахче
Раунд плей-оф (Ліга конференцій)
- Айнтрахт
- Динамо Загреб
- Буде/Глімт
- Слован
- Гент
- Легія
- Лудогорець
- Ференцварош
Раунд плей-оф (Ліга Європи)
- Серветт
- Маккабі Хайфа
- Мольде
- Олімпіакос
- Бетіс
- Штурм Грац
- Рояль Уніон
- Аякс
Жеребкування раунду плей-оф, який відбудеться 15 та 22 лютого, відбудеться 18 грудня. Команди з Ліги конференцій зіграють з представниками Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 23 лютого.
Також відомі учасники плей-оф у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.