Головне
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій
Вчора 23:56 1421
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 10:22 3057
Збірна України отримала покарання від УЄФА
Сьогодні 09:10 661
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 08:45 491
Шахтар дізнався потенційцних суперників по раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:32 377
Визначились учасники плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 08:22 952
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:06 5796
Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:59 469
Шериф з Ковалем поступився Ромі, Ракув з Кочергіним зазнав поразки від Аталанти: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 734
Прометей переміг Партизан у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ
Вчора 19:37 412
Прямі трансляції

Визначились учасники плей-оф Ліги конференцій

Сьогодні 08:22 952 0
Визначились учасники плей-оф Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Напередодні визначились 24 команди, які зіграють у плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Команди, які посіли перші місця в групах, зіграють одразу в 1/8 фіналу. 16 команд - другі місця в групах ЛК і треті місця групах ЛЄ зіграють раунд плей-оф. Представник України - луганська Зоря посіла 3 місце у квартеті B і покинула турнір. 

Учасники плей-оф Ліги конференцій

1/8 фіналу

  1. Ліль
  2. Маккабі Т-А
  3. Вікторія Плзень
  4. Брюгге
  5. Астон Вілла
  6. Фіорентина
  7. ПАОК
  8. Фенербахче

Раунд плей-оф (Ліга конференцій)

  1. Айнтрахт
  2. Динамо Загреб
  3. Буде/Глімт
  4. Слован
  5. Гент
  6. Легія
  7. Лудогорець
  8. Ференцварош

Раунд плей-оф (Ліга Європи)

  1. Серветт
  2. Маккабі Хайфа
  3. Мольде
  4. Олімпіакос
  5. Бетіс
  6. Штурм Грац
  7. Рояль Уніон
  8. Аякс

Жеребкування раунду плей-оф, який відбудеться 15 та 22 лютого, відбудеться 18 грудня. Команди з Ліги конференцій зіграють з представниками Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 23 лютого.

Також відомі учасники плей-оф у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи 5796
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій 1421
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде 973
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер 3057
Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду 1387
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 24662
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331352 9
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21351 7
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13889 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123764
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110385 4
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37466 3