Матч Наполі – Кальярі розпочався на 30 хвилин пізніше

Матч 16-го туру чемпіонату Італії Наполі - Кальярі розпочався о 19:30, а не о 19:00, як планувалось.

Про це повідомляє Football Italia.

Це пов'язано з міркуваннями безпеки. Сильний вітер пошкодив дах і спричинив проблеми з пропуском уболівальників.

Щоб місцева влада змогла провести повну перевірку стадіону, турнікети на деяких ділянках залишалися закритими набагато довше, ніж очікувалося.

Це спричинило довгі черги біля арени. Щоб вболівальники змогли вчасно і безпечно дістатись своїх місць, гру відклали на пів години.