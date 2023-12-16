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Матч Наполі – Кальярі розпочався на 30 хвилин пізніше

Сьогодні 20:52 221 0
Матч Наполі – Кальярі розпочався на 30 хвилин пізніше

Матч 16-го туру чемпіонату Італії Наполі - Кальярі розпочався о 19:30, а не о 19:00, як планувалось.

Про це повідомляє Football Italia.

Це пов'язано з міркуваннями безпеки. Сильний вітер пошкодив дах і спричинив проблеми з пропуском уболівальників.

Щоб місцева влада змогла провести повну перевірку стадіону, турнікети на деяких ділянках залишалися закритими набагато довше, ніж очікувалося.

Це спричинило довгі черги біля арени. Щоб вболівальники змогли вчасно і безпечно дістатись своїх місць, гру відклали на пів години.

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