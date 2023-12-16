Президент Наполі обрав нового тренера команди

Наполі влітку змінить тренера

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс уже зайнятий пошуком нового головного тренера команди на літо 2024 року.

Про це повідомляє Sportitalia.

Вальтера Маццаррі, який нещодавно замінив Руді Гарсію, він розглядає тільки як тимчасовий варіант до кінця сезону.

Де Лаурентісу дуже подобається кандидатура головного тренера Монци Раффаеле Палладіно. 39-річний фахівець працює з командою з вересня 2022 року, до цього працював із молодіжними командами Монци.

Раніше повідомлялося, що Осімхен отримає клаусулу за новим контрактом з Наполі.