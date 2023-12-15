Зоря зіграла чудовий матч проти Брєйдабліка у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер луганської команди Юрій Коваль.

"Незважаючи на рахунок, гра, як ми і думали, непроста була. Суперник легше працював з мʼячем. Брейдаблік - технічна команда, швидка. Задача була забити швидкий гол, розігратися. Команда почула мене.

Часті переїзди, навантаження в іграх сказалися. Але я радий, що ті хто грав в складі та ті, хто вийшов на заміну - зуміли чудово зіграти проти мʼяча та заробити підсумковий результат. Це сьогодні найважливіше для колективу, для Зорі.

Побачили та почули наших вболівальників. Почули слово "мужики". Це для нас дорогого коштує і є найважливішим зараз", - розповів Коваль.