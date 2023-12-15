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Коваль: Почули від уболівальників: мужики. Це для нас дорогого коштує

Юрій Коваль прокоментував матч проти Брєйдабліка
Сьогодні 08:40 402 0
Коваль: Почули від уболівальників: мужики. Це для нас дорогого коштує
#Коваль, #Зоря Луганськ, #Брєйдаблік

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграла чудовий матч проти Брєйдабліка у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер луганської команди Юрій Коваль.

"Незважаючи на рахунок, гра, як ми і думали, непроста була. Суперник легше працював з мʼячем. Брейдаблік - технічна команда, швидка. Задача була забити швидкий гол, розігратися. Команда почула мене. 

Часті переїзди, навантаження в іграх сказалися.  Але я радий, що ті хто грав в складі та ті, хто вийшов на заміну - зуміли чудово зіграти проти мʼяча та заробити підсумковий результат.  Це сьогодні найважливіше для колективу, для Зорі.

Побачили та почули наших вболівальників. Почули слово "мужики". Це для нас дорогого коштує і є найважливішим зараз", - розповів Коваль.

Нагадаємо, Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій.

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