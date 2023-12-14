Головне
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій
Вчора 23:56 928
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:06 5384
Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:59 386
Шериф з Ковалем поступився Ромі, Ракув з Кочергіним зазнав поразки від Аталанти: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 638
Прометей переміг Партизан у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ
Вчора 19:37 372
Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ
Вчора 18:35 479 1
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде
Вчора 16:27 788
Довбик - найкращий гравець Жирони у листопаді
Вчора 15:10 338
Пушич: Я пишаюся цією командою
Вчора 10:10 566 1
Порту - Шахтар 5:3: огляд матчу
Вчора 08:10 949
Прямі трансляції

Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій

Зоря здобула розгромну перемогу і завершила виступи у Лізі конференцій
Вчора 23:56 928 0
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула розгромну перемогу над Брєйдабліком у межах 6-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Ліга конференцій - груповий етап
6 тур, 14 грудня

Зоря - Брєйдаблік 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Герреро, 2:0 -  11 автогол Мумінович, 3:0 - 19 Мічин, 4:0 - 76 Горбач

Склади команд:

Зоря: Сапутін (Жилкін, 91), Снурніцин, Жордан, Батагов, Боль (Алефіренко, 82), Горбач, Чурко, Мишньов (Азіангбе, 68), Мічин (Нагнойний, 68), Антюх (Бугай, 82), Герреро

Запас: Венделл, Данченко

Брейдаблік: А.Ейнарссон, Інгварссон, Маргейрссон, Муминович, Йеоман (Крістінссон, 46), Лудвікссон (Сігурьонссон, 87), Сігурдарсон (Адальстейнссон, 82), Гюнлейнгссон, Стейндорссон (Велер, 87), Сванторссон, В.Ейнарссон (Хлінссон, 82)

Запас: Брагасон, Йоханнесен, Фьєльдстед, Гуннарссон, Оррасон, Стефанссон

Попередження: Боль 7, Батагов 17, Антюх 52, Чурко 65, Маргейрссон 65, Крістінссон 75, Мумінович 79, Джордан 83

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе 875
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 24474
Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала Лунін зіграє у матчі проти Вільярреала 695
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде 788
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи 5384
Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду 958
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3155 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32408
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22208
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33423
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110384 4
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37463 3