Степаненко: У Лізі Європи дуже важливо пройти першу команду

Шахтар буде ретельно готуватися до матчу плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник "гірників" Тарас Степаненко.

"Як розбирали команду, так воно і вийшло. Але, на жаль, вони скористалися помилками, які в нас були, та виграли матч. З такими командами на такому рівні, коли матчі практично на виліт - тут вже не до того, хто красивіше грає, а хто практичніше, хто робить менше помилок.

Є позитивний момент - грали до кінця, були моменти, билися, в принципі забили три мʼячі. Але дуже багато пропустили. Якщо так рахувати - три голи після наших же помилок. Це досвід, але хотілося б солдатам нашим.

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У Лізі Європи зараз теж дуже високого класу команди. Але з памʼяті та досвіду - дуже важливо пройти першу команду. Якщо проходиш - там можуть випади суперники більш-менш середнього рівня. А от на першому етапі є сіяні та несіяні. Якщо будеш несіяним - може попастися гранд європейського футболу.

Будемо дивитися та працювати. Думаю, взимку проведуть гарно роботу. Є куди рости, розвиватися. Вважаю, команда може й потрібно прибавляти. А це головний тренер бачить, будемо працювати, - сказав Степаненко.