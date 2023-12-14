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Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 01:36 4433 0
Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Мілан посіли 3 місця у своїх групах Ліги чемпіонів і зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Раніше з ЛЧ до ЛЄ вийшли Феєнорд, Янг Бойз, Ланс, Галатасарай, Бенфіка, Брага та Ланс

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу. 

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

  1. Вест Гем
  2. Фрайбург
  3. Брайтон
  4. Марсель
  5. Аталанта
  6. Спортінг
  7. Ліверпуль
  8. Ренн
  9. Вільярреал
  10. Славія
  11. Рома
  12. Баєр
  13. Феєнорд
  14. Янг Бойз
  15. Ланс
  16. Галатасарай
  17. Бенфіка
  18. Мілан
  19. Шахтар

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначилися всі 16 учасників 1/8 фіналу.

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