Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Шахтар та Мілан посіли 3 місця у своїх групах Ліги чемпіонів і зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Раніше з ЛЧ до ЛЄ вийшли Феєнорд, Янг Бойз, Ланс, Галатасарай, Бенфіка, Брага та Ланс

Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу.

За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.

Учасники плей-оф Ліги Європи

Вест Гем Фрайбург Брайтон Марсель Аталанта Спортінг Ліверпуль Ренн Вільярреал Славія Рома Баєр Феєнорд Янг Бойз Ланс Галатасарай Бенфіка Мілан Шахтар

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначилися всі 16 учасників 1/8 фіналу.