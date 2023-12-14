Визначились 19 учасників плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Шахтар та Мілан посіли 3 місця у своїх групах Ліги чемпіонів і зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Раніше з ЛЧ до ЛЄ вийшли Феєнорд, Янг Бойз, Ланс, Галатасарай, Бенфіка, Брага та Ланс
Лише Ліверпуль гарантував собі участь в 1/8 фіналу.
За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16. Треті - зіграють в 1/16 Ліги конференцій. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне перебереться до турніру рангом нижче.
Учасники плей-оф Ліги Європи
- Вест Гем
- Фрайбург
- Брайтон
- Марсель
- Аталанта
- Спортінг
- Ліверпуль
- Ренн
- Вільярреал
- Славія
- Рома
- Баєр
- Феєнорд
- Янг Бойз
- Ланс
- Галатасарай
- Бенфіка
- Мілан
- Шахтар
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначилися всі 16 учасників 1/8 фіналу.