Головне
Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 160
Шахтар зіграє в 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 00:07 85
Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 361
Порту - Шахтар 5:3. Як це було
Вчора 23:53 3601
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:07 240
Прометей переміг Бешикташ у Єврокубку
Вчора 21:50 177
Зубков та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Порту
Вчора 20:50 319
Зубков - найкращий гравець 17 туру УПЛ
Вчора 19:55 197
Шовковський - найкращий тренер 17 туру УПЛ
Вчора 19:40 204
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Вчора 12:54 277
Прямі трансляції

Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів

Шахтар пропустить 5 голів
Вчора 23:54 160 0
Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів
#Порту, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді поступився Порту.

Матч завершився з рахунком 5:3.

Таким чином, "гірники" із 9 очками завершили груповий турнір на третьому місці та продовжать боротьбу у Лізі Європи.

Ліга чемпіонів 

Група Н, 6 тур

Порту - Шахтар 5:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Галену, 1:1 - 29 Сікан, 2:1 - 43 Галену (пен), 3:1 - 62 Таремі, 3:2 - 73 Еустакіо (автогол), 4:2 - 76 Пепе, 5:2 - 82 Консейсао, 5:3 - 88 Егіналду

Порту: Кошта — Санчес (Жуан Маріу, 77), Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе Акіно (Франку, 82), Варела, Еуштакіу (Груїч, 81), Галено (Хайме, 88) — Таремі, Еванілсон.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Келсі, 74), Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 59) — Сікан.

Попередження: Санусі, Рамуш (не на полі) — Судаков, Назарина, Бондар

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15419
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 14090
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23227
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 18106
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 13004
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14849 1
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110362 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90571
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69837
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85960
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17743 6
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217973 1