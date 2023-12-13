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ФІФА назвала номінантів на звання найкращого тренера року

ФІФА назвала номінантів на звання найкращого тренера року
Сьогодні 17:55 207 0
ФІФА назвала номінантів на звання найкращого тренера року
Фото - Getty Images
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

ФІФА опублікувала трійку претендентів на звання найкращого тренера за підсумками 2023 року.

До номінантів потрапили тріумфатор Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола, чемпіон Італії з Наполіта учасник Євро-2024 зі збірною Італії Лучано Спаллетті та фіналіст Ліги чемпіонів з Інтером Сімоне Індзагі.

Переможця в цій номінації оголосять під час церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards, яка відбудеться 15 січня.

Нагадаємо, збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА.

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