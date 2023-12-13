ФІФА назвала номінантів на звання найкращого тренера року

Джерело - fifa.com.
ФІФА опублікувала трійку претендентів на звання найкращого тренера за підсумками 2023 року.
До номінантів потрапили тріумфатор Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола, чемпіон Італії з Наполіта учасник Євро-2024 зі збірною Італії Лучано Спаллетті та фіналіст Ліги чемпіонів з Інтером Сімоне Індзагі.
Переможця в цій номінації оголосять під час церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards, яка відбудеться 15 січня.
Нагадаємо, збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА.