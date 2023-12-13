ФІФА назвала номінантів на звання найкращого тренера року

ФІФА опублікувала трійку претендентів на звання найкращого тренера за підсумками 2023 року.

До номінантів потрапили тріумфатор Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола, чемпіон Італії з Наполіта учасник Євро-2024 зі збірною Італії Лучано Спаллетті та фіналіст Ліги чемпіонів з Інтером Сімоне Індзагі.

Переможця в цій номінації оголосять під час церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards, яка відбудеться 15 січня.

Нагадаємо, збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА.